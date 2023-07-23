23 июля, 18:11
Футбол в России

"Ростов" забил 1000-й гол в чемпионатах России по футболу

Эрик Романенко/ ТАСС
Игроки "Ростова"
© Эрик Романенко/ ТАСС

Автором юбилейного гола стал защитник Максим Осипенко

ТАСС, 23 июля. Футбольный клуб "Ростов" в воскресенье сумел преодолеть планку в 1 000 голов в матчах чемпионатов России.

В воскресенье ростовчане на своем поле проводят матч первого тура Мир - Российской премьер-лиги против воронежского "Факела". На 39-й минуте защитник "Ростова" Максим Осипенко сделал счет 1:1. Данный гол стал 1000-м для его команды за время выступления в высшем дивизионе первенства страны.

"Ростов" стал шестым клубом, преодолевшим эту отметку. Ранее данное достижение покорилось московским "Спартаку", ЦСКА, "Локомотиву", "Динамо" и петербургскому "Зениту".

Лучшим результатом "Ростова" в чемпионатах России является второе место в сезоне-2015/16. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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