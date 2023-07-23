"Балтика" проиграла в первом матче после возвращения в высший дивизион чемпионата России

ТАСС, 23 июля. Калининградский футбольный клуб "Балтика" со счетом 0:2 проиграл "Сочи" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье в Сочи на стадионе "Фишт".
Забитыми мячами отметились Мартин Крамарич (6-я минута) и Ваня Дркушич (83). Крамарич провел первый матч в РПЛ. Он перешел в сочинский клуб в июне 2023 года.
"Балтика" выступает в сильнейшем дивизионе чемпионата России впервые с 1998 года. Лучшим результатом калининградской команды в чемпионате является седьмое место в сезоне 1996 года. Главным тренером "Балтики" является бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, шестикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА сезона-2004/05 Сергей Игнашевич. В прошлом сезоне команда заняла второе место в турнирной таблице Мелбет - Первой лиги - второго по силе дивизиона чемпионата России.
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"Краснодар"
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"Зенит"
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"Сочи"
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4
"Спартак"
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5
"Ростов"
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1
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6
"Урал"
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7
"Крылья Советов"
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"Локомотив"
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9
"Рубин"
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"Оренбург"
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11
ЦСКА
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1
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-1
12
"Ахмат"
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1
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2
-1
13
"Факел"
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1
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1
2
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14
"Динамо"
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1
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3
-2
15
"Пари НН"
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1
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2
-2
16
"Балтика"
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0
0
1
0
0
2
-2