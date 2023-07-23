23 июля, 19:00
Футбол в России

"Балтика" проиграла в первом матче после возвращения в высший дивизион чемпионата России

Калининградский клуб уступил в гостях "Сочи" со счетом 0:2

ТАСС, 23 июля. Калининградский футбольный клуб "Балтика" со счетом 0:2 проиграл "Сочи" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье в Сочи на стадионе "Фишт".

Забитыми мячами отметились Мартин Крамарич (6-я минута) и Ваня Дркушич (83). Крамарич провел первый матч в РПЛ. Он перешел в сочинский клуб в июне 2023 года.

"Балтика" выступает в сильнейшем дивизионе чемпионата России впервые с 1998 года. Лучшим результатом калининградской команды в чемпионате является седьмое место в сезоне 1996 года. Главным тренером "Балтики" является бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, шестикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА сезона-2004/05 Сергей Игнашевич. В прошлом сезоне команда заняла второе место в турнирной таблице Мелбет - Первой лиги - второго по силе дивизиона чемпионата России.

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

1

1

0

0

3

3

1

2

2

"Зенит"

1

1

0

0

3

2

0

2

3

"Сочи"

1

1

0

0

3

2

0

2

4

"Спартак"

1

1

0

0

3

3

2

1

5

"Ростов"

1

1

0

0

3

2

1

1

6

"Урал"

1

1

0

0

3

2

1

1

7

"Крылья Советов"

1

1

0

0

3

2

1

1

8

"Локомотив"

1

0

1

0

1

2

2

0

9

"Рубин"

1

0

1

0

1

2

2

0

10

"Оренбург"

1

0

0

1

0

2

3

-1

11

ЦСКА

1

0

0

1

0

1

2

-1

12

"Ахмат"

1

0

0

1

0

1

2

-1

13

"Факел"

1

0

0

1

0

1

2

-1

14

"Динамо"

1

0

0

1

0

1

3

-2

15

"Пари НН"

1

0

0

1

0

0

2

-2

16

"Балтика"

1

0

0

1

0

0

2

-2

  

Теги:
Российский футбол
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