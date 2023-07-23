"Балтика" проиграла в первом матче после возвращения в высший дивизион чемпионата России

Калининградский клуб уступил в гостях "Сочи" со счетом 0:2

ТАСС, 23 июля. Калининградский футбольный клуб "Балтика" со счетом 0:2 проиграл "Сочи" в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье в Сочи на стадионе "Фишт".

Забитыми мячами отметились Мартин Крамарич (6-я минута) и Ваня Дркушич (83). Крамарич провел первый матч в РПЛ. Он перешел в сочинский клуб в июне 2023 года.

"Балтика" выступает в сильнейшем дивизионе чемпионата России впервые с 1998 года. Лучшим результатом калининградской команды в чемпионате является седьмое место в сезоне 1996 года. Главным тренером "Балтики" является бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, шестикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА сезона-2004/05 Сергей Игнашевич. В прошлом сезоне команда заняла второе место в турнирной таблице Мелбет - Первой лиги - второго по силе дивизиона чемпионата России.