23 июля, 19:09
Футбол в Италии

Футболист "Фиорентины" Кокорин забил гол в товарищеском матче

Команда российского нападающего обыграла "Катандзаро" со счетом 3:0

ТАСС, 23 июля. Футбольный клуб "Фиорентина" со счетом 3:0 победил итальянскую команду "Катандзаро" в товарищеском матче, который прошел в воскресенье.

Одним из авторов гола в составе победителей стал нападающий Александр Кокорин. Россиянин отличился на первой добавленной минуте ко второму тайму. 

В прошлом сезоне "Катандзаро" победил в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии и сыграет в серии B. "Фиорентина" заняла восьмое место в высшем дивизионе (серия A).

Кокорину 32 года, он перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из московского "Спартака". Прошлый сезон нападающий провел в аренде в кипрском "Арисе", где принял участие в 30 матчах, забив 13 мячей и сделав 6 результативных передач. Вместе с командой Кокорин стал победителем национального первенства. 

Теги:
Футбол в Италии
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