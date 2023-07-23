"Зенит" договорился с "Аль-Хилялем" о переходе Малкома за €60 млн

Нападающий перешел в команду из Санкт-Петербурга летом 2019 года из испанской "Барселоны"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" договорился о переходе бразильского нападающего Малкома, который имеет российское гражданство, в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии за €60 млн. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

"Действительно ли "Зенит" договорился с "Аль-Хилялем" о продаже Малкома за €60 млн? Подтверждаю", - сказал Медведев.

Малкому 26 лет, он перешел в "Зенит" летом 2019 года. В составе команды игрок провел 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи. В прошлом розыгрыше чемпионата России Малком отличился 23 раза и стал лучшим бомбардиром первенства. Ранее футболист выступал за французский "Бордо" и испанскую "Барселону", став вместе с ней чемпионом Испании в сезоне-2018/19. 24 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Малкому российское гражданство.

"Аль-Хиляль" является 18-кратным победителем чемпионата Саудовской Аравии. В прошлом сезоне команда заняла третье место в турнирной таблице первенства страны. Этим летом состав "Аль-Хиляля" пополнили сенегальский защитник Калиду Кулибали, португальский полузащитник Рубен Невеш, сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич.