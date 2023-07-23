СМИ: вратарь Самсонов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ "Торонто"

По результатам арбитражных слушаний вратарь получил зарплату в $3,55 млн

ТАСС, 23 июля. Российский вратарь Илья Самсонов заключил однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто". Об этом в воскресенье в Twitter сообщил журналист портала The Athletic Джеймс Миртле.

6 июля стало известно, что Самсонов вошел в число 22 игроков НХЛ, которые обратились в арбитраж по предложенной им зарплате. По итогам рассмотрения дела вратарю присудили зарплату в $3,55 млн в год.

Самсонову 26 лет, он выступает за "Торонто" с 2022 года. Ранее в НХЛ он играл за "Вашингтон", в Континентальной хоккейной лиге вратарь выступал за магнитогорский "Металлург". В завершившемся сезоне в регулярном чемпионате голкипер провел 42 матча, отразив 91,9% бросков по своим воротам и пропуская в среднем 2,33 шайбы за игру. В плей-офф на его счету 9 матчей (процент отраженных бросков - 89,8, пропущено в среднем 3,13 шайбы за игру).