Сборная Польши по волейболу впервые в истории выиграла Лигу наций

В финале поляки обыграли команду США

ТАСС, 23 июля. Сборная Польши победила команду США в финальном матче волейбольной Лиги наций. Соревнования проходили в польском Гданьске.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:23, 24:26, 25:18, 25:18) в пользу сборной Польши. По ходу турнира поляки потерпели два поражения - на групповом этапе они проиграли командам Сербии и США, не взяв в этих играх ни одного сета. Американцы же на групповой стадии соревнований уступили сборным Бразилии и Аргентины. В матче за третье место сборная Японии обыграла команду Италии со счетом 3-2 (25:18, 25:23, 17:25, 17:25, 15:9).

Сборная Польши впервые в истории смогла выиграть Лигу наций. До этого команда однажды играла в финале, уступив в 2021 году в решающем матче турнира команде Бразилии. Также поляки дважды становились бронзовыми призерами соревнований - в 2019 и 2022 годах.

Команда США во второй раз подряд проиграла в финале Лиги наций. В 2022 году американцы уступили французам. В 2019 году сборная США проиграла команде России. В 2018 году американцы стали бронзовыми призерами Лиги наций.

Лига наций проходит с 2018 года. Лидером по количеству побед является сборная России, которая выигрывала турнир в 2018 и 2019 годах. По разу победителями соревнований становились команды Бразилии, Франции и Польши.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. 24 июня 2023 года FIVB продлила отстранение российских и белорусских сборных от соревнований под эгидой организации.