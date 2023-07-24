Первые голы Хлусевича. "Спартак" обыграл "Оренбург", вырвав победу в добавленное время

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу московской команды

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" в воскресенье на своем поле победил "Оренбург" со счетом 3:2 в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые прервали безвыигрышную серию московских клубов в начале чемпионата России - ранее в своих матчах не смогли победить ЦСКА, "Динамо" и "Локомотив".

"Спартак" открыл счет в концовке первого тайма, отличился Виктор Мозес. К середине второй половины встречи хозяева поля уже проигрывали, голы на свой счет записали Дмитрий Воробьев и Габриэль Флорентин. После этого дубль оформил фланговый защитник "Спартака" Даниил Хлусевич, забивший победный мяч в компенсированное ко второму тайму время. В эпизоде с первым голом ему ассистировал конголезский нападающий Тео Бонгонда, который провел дебютный официальный матч в составе красно-белых после перехода из испанского "Кадиса".

Первый официальный матч в качестве главного тренера "Оренбурга" провел чешский специалист Иржи Ярошик, который был назначен на эту должность 22 июня. Он сменил на этом посту своего соотечественника Марцела Личку, который возглавил "Динамо". Личка также посетил матч между "Спартаком" и "Оренбургом", он привез свой розовый свитер, в котором часто был на скамейке запасных во время матчей. Личка рассказал журналистам, что привез свитер президенту "Оренбурга" Василию Еремякину, так как обещал это сделать ранее.

Пока дебютировать в "Спартаке" не может парагвайский полузащитник Хесус Медина, который 10 июля перешел в команду из ЦСКА. Футболист перед матчем с "Оренбургом" рассказал журналистам, что чувствует себя хорошо. Руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов сообщил, что Медина продолжает восстановление после микроповреждения.

"Есть над чем работать"

Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев, сменивший в конце июня на этой должности Евгения Мележикова, рассказал журналистам, что очень рад первой победе команды в РПЛ. "Я все еще больше болельщик, чем функционер, поэтому испытал огромную радость, - сказал он. - Для меня самое главное, что сегодня была победа".

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль рассказал, что команде нужно исправить недочеты в игре. "Конечно, стартовый матч очень важен для команды, мы взяли три очка, естественно, очень рады, - сказал он на пресс-конференции. - Но есть и другие моменты, мы не можем ждать до последнего момента, чтобы в концовке вырывать эту победу, притом что мы абсолютно доминировали и практически уничтожали соперника в первом тайме. Впоследствии если мы не прибавим в таких компонентах, как решительность в финальной трети, скорость, то будет, конечно, очень сложно. Мы играем против линии из четырех защитников, действуем достаточно предсказуемо, нужно улучшить моменты по концентрации и коммуникации".

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев назвал неплохой игру команд. "Конечно, обидно упускать такие матчи, - сказал он ТАСС. - А так - неплохая игра с обеих сторон, поэтому будем двигаться дальше, улучшать игру. В этом сезоне первоначальная задача в том, чтобы как минимум быть не хуже, чем в прошлом году. Попробовать". В прошлом сезоне "Оренбург" занял в чемпионате России седьмое место.

Хлусевич, забивший свои первые голы за "Спартак", рассказал, что одноклубники поздравили его с этим достижением. "Самое главное, что выиграли, в один момент мы проигрывали, спасибо ребятам, что играли до конца, - сказал он журналистам. - Основная задача - побеждать в каждом матче. Первый матч в сезоне, он был дома, очень важно было его выиграть. Ребята порадовались за меня, сильно поздравляли. Мы сыгрываемся с новичками, у нас сильный состав, будет очень интересный сезон".

Игру "Спартака" и "Оренбурга" посетил чемпион России в составе красно-белых, помощник главного тренера итальянской "Вероны" Сальваторе Боккетти, который нанес символический удар перед началом матча. После игры он тоже положительно оценил игру "Спартака", выразив надежду на победу команды в чемпионате. "Отличный матч, хорошо, что выиграли, - сказал он ТАСС. - Какие шансы у Спартака на чемпионство в этом году? Надеюсь, что будут чемпионами. Все играли сегодня хорошо".

В следующем туре "Спартак" 31 июля дома сыграет с калининградской "Балтикой", "Оренбург" днем ранее на выезде встретится с казанским "Рубином". Также на следующей неделе команды проведут первые матчи группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Оренбург" 26 июля на своем поле сыграет с ЦСКА, "Спартак" днем позднее на выезде встретится с "Краснодаром".

Другие матчи дня

Также в воскресенье "Ростов" на своем поле победил воронежский "Факел" со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Максим Осипенко и Роман Тугарев, у проигравших отличился Евгений Марков. Гол Осипенко войдет в историю "Ростова" - этот мяч стал 1000-м для команды в высшем дивизионе чемпионата России. "Ростов" стал шестым клубом, преодолевшим эту отметку, ранее данное достижение покорилось московским "Спартаку", ЦСКА, "Локомотиву", "Динамо" и петербургскому "Зениту".

Перед началом матча стало известно, что "Ростов" не сможет рассчитывать на своих новичков, так как Международная федерация футбола (ФИФА) запретила клубу регистрировать новых игроков. Этим летом команду пополнили полузащитники Мохаммад Мохеби, Алексей Ионов, Роман Акбашев, Кирилл Столбов, защитник Илья Вахания.

"В это межсезонье "Ростов" провел серьезную работу на трансферном рынке, мы усилили позиции, на которые было необходимо обратить внимание в основной команде, а также провели работу по усилению молодежного состава, - сказал президент "Ростова" Арташес Арутюнянц, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - К сожалению, в сегодняшнем матче против "Факела" некоторые из наших игроков не смогут принять участие из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков. Наш клуб неоднократно пытался решить возникшую проблему, оплачивал в полном объеме необходимую сумму, но сталкивался с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам. "Ростов" по-прежнему готов выполнять все обязательства, если на пути не будет барьеров. Верим, что здравый смысл восторжествует".

В следующем туре "Ростов" 29 июля на своем поле примет петербургский "Зенит", "Факел" дома сыграет с "Локомотивом" днем позднее. 26 июля обе команды проведут матчи группового этапа "пути РПЛ" Кубка России. "Факел" дома встретится с "Сочи", "Ростов" на своем поле сыграет с "Рубином".

В другом матче дня "Балтика" в гостях уступила "Сочи" со счетом 0:2. Забитыми мячами отметились Мартин Крамарич и Ваня Дркушич. "Балтика" провела первый матч в высшем дивизионе чемпионата России впервые с 1998 года, по итогам прошлого сезона команда заняла второе место в Мелбет - Первой лиге и напрямую вышла в РПЛ. В следующем туре "Балтика" 31 июля на выезде сыграет со "Спартаком", "Сочи" днем ранее в гостях встретится с "Краснодаром". В кубке страны калининградская команда 26 июля на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", "Сочи" в гостях встретится с "Факелом".

Программа первого тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день "Динамо" на своем поле уступило "Краснодару" со счетом 1:3. 22 июля "Урал" дома победил ЦСКА (2:1), "Зенит" на выезде обыграл "Пари Нижний Новгород" (2:0), "Рубин" в гостях сыграл вничью с "Локомотивом" (2:2), "Ахмат" на своем поле уступил "Крыльям Советов" (1:2).