Си Цзиньпин посетит Чэнду для участия в открытии летней Универсиады

Председатель КНР также примет участие в приеме по случаю прибытия представителей руководства некоторых стран, а также в двусторонних мероприятиях

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин 27 и 28 июля будет находиться в городе Чэнду (юго-западная провинция Сычуань), где планирует присутствовать на открытии 31-й летней Универсиады. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель МИД Хуа Чуньин.

Как уточняется в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия, в приеме по случаю прибытия представителей руководства некоторых стран, а также в двусторонних мероприятиях.

По данным МИД, в Чэнду приедут президенты Индонезии Джоко Видодо, Мавритании Мохамед ульд Газвани, Бурунди Эварист Ндайишимийе и Гайаны Мухаммед Ирфаан Али. Также соберутся премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили и Фиджи Ситивени Рабука.

Универсиада в Чэнду пройдет с 28 июля по 8 августа. Это спортивное мероприятие должно было состояться в 2021 году, но его отложили на год из-за переноса Олимпийских игр в Токио с 2020 года на 2021 год. 6 мая 2022 года стало известно, что дата проведения соревнований смещена на 2023 год из-за ситуации с коронавирусом в Китае.