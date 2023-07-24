Российская теннисистка Тимофеева поднялась на 117 позиций в рейтинге WTA

В воскресенье 19-летняя спортсменка выиграла первый титул в карьере на турнире в Венгрии, в трех сетах победив украинку Катерину Байндль

ТАСС, 24 июля. Россиянка Мария Тимофеева поднялась с 246-го на 129-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

23 июля Тимофеева обыграла украинку Катерину Байндль в финале турнира WTA в Будапеште со счетом 6:3, 3:6, 6:0. 19-летняя россиянка впервые принимала участие в основной сетке соревнований WTA. До Тимофеевой последней теннисисткой, выигравшей дебютный турнир WTA, была Анжелик Виджайа из Индонезии, которая завоевала титул на Бали в 2001 году. Тимофеева также стала первой с 2019 года спортсменкой, выигравшей соревнования под эгидой WTA в статусе лаки-лузера, - тогда американка Коко Гауфф выиграла титул в австрийском Линце.

Лидером рейтинга остается польская теннисистка Ига Свёнтек, второе место сохраняет белоруска Арина Соболенко, на третьей позиции располагается представительница Казахстана Елена Рыбакина. Лучшая из российских теннисисток - Дарья Касаткина, занимающая 11-е место. В первую сотню рейтинга также входят Вероника Кудерметова (14-е место), Людмила Самсонова (17), Екатерина Александрова (21), Анастасия Потапова (26), Анна Блинкова (37), Анна Калинская (63), Мирра Андреева (64), Элина Аванесян (68), Камилла Рахимова (82), Анастасия Павлюченкова (98).