Тренер Турышев назвал Устюгова фаворитом первых гонок чемпионата России по лыжероллерам

Первенство страны пройдет в Ханты-Мансийске с 25 июля по 30 июля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов является фаворитом на первых двух дистанциях чемпионата России по лыжероллерам, который пройдет в Ханты-Мансийске с 25 июля по 30 июля. Такое мнение в понедельник высказал главный тренер сборной Югры по лыжным гонкам Сергей Турышев, комментарий которого приводит пресс-служба АУ "Юграмегаспорт".

Программа мужских соревнований включает гонку с раздельного старта на 15 км (25 июля), гонку преследования на 20 км (26 июля), эстафету 3 x 6 км (28 июля), спринт (29 июля) и и масс-старт (30 июля). Гонка преследования пройдет классическим стилем, остальные - свободным. 8 июля Устюгов стал вторым на соревнованиях по лыжероллерам "Спринт на Дворцовой" в Санкт-Петербурге, уступив Андрею Краснову.

"Что касается первых двух гонок, предпочтение [в дуэли с Красновым] отдаю все-таки Устюгову, потому что спортсмены побегут не на скоростных роллерах, а на обычных, тяжелых, на которых мы тренируемся. Сергей - более функциональный и выносливый спортсмен. Андрей все-таки специалист спринта в большей степени", - сказал Турышев.

При этом тренер отметил, что в скоростных гонках - масс-старте и спринте - Краснов может составить конкуренцию Устюгову. "Андрея я знаю давно, мы работали с ним в одной команде - сборной России. Он упертый спортсмен, который будет биться до конца", - добавил Турышев.

Устюгову 31 год, он является олимпийским чемпионом в эстафете, в 2017 году лыжник стал двукратным чемпионом мира. Также на его счету четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. В сезоне-2022/23 Устюгов выиграл три золотые медали чемпионата России - в гонках на 50 км и 70 км, а также в личном спринте.