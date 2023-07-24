Малышев: "Спартак" не получал предложения от "Лацио" по трансферу Хлусевича

Агент футболиста ранее заявлял об интересе к защитнику со стороны нескольких итальянских клубов

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Московский футбольный клуб "Спартак" не получал никаких предложений по трансферу защитника Даниила Хлусевича, в том числе от итальянского "Лацио". Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный директор "Спартака" Олег Малышев.

"Спартак" не получал предложения от "Лацио" по трансферу Даниила Хлусевича. По Хлусевичу вообще никаких предложений не было", - сказал Малышев.

28 июня итальянский журналист Джанлука ди Марцио на своем сайте сообщил, что Хлусевич может перейти в "Лацио" на правах аренды. Отмечалось, что футболист может быть взят в аренду с правом выкупа за €8 млн. По информации источника, Хлусевичем также интересуются итальянская "Верона" и португальский "Спортинг". В тот же день агент Хлусевича Олег Мавренков сообщил "Спорт-Экспрессу" об интересе к игроку со стороны четырех итальянских клубов.

Хлусевичу 22 года, он перешел в "Спартак" в январе 2022 года и стал в его составе обладателем Кубка России (2022). Защитник родился в Симферополе и является воспитанником крымского футбола. Ранее он выступал за крымский любительский клуб УОР и тульский "Арсенал". В первом матче нового сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга" (3:2) Хлусевич забил два мяча, в том числе победный.