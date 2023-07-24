Призер Олимпиады Самсонов покинул должность тренера в клубе НХЛ "Каролина"

Сергей Самсонов работал в клубе с 2015 года

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренер "Каролины" по развитию нападающих Сергей Самсонов не будет в следующем сезоне работать с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом Самсонов рассказал ТАСС в понедельник.

"В "Каролине" в следующем сезоне меня не будет. В ближайшее время определюсь, чем буду заниматься в ближайшее время", - сказал Самсонов.

Контракт Самсонова с клубом истек 30 июня. 44-летний специалист работал в "Каролине" с 2015 года - сначала в качестве скаута, затем занимался развитием игроков системы клуба.

В России Самсонов выступал за ЦСКА, а во время локаута в сезоне-2004/05 - за московское "Динамо", с которым стал чемпионом страны. В 1997 году он был выбран "Бостоном" в первом раунде драфта НХЛ, в этом клубе он выступал с 1997 по 2006 год. Также в НХЛ Самсонов играл за "Эдмонтон", "Монреаль", "Чикаго", "Каролину" и "Флориду". В сезоне-1997/98 он стал самым результативным среди новичков в регулярном чемпионате, набрав 47 очков, и получил "Колдер трофи" (приз лучшему новичку сезона).

Самсонов является бронзовым призером Олимпиады (2002), чемпионом Европы года среди юниоров (1996), двукратным бронзовым призером молодежного чемпионата мира (1996, 1997).