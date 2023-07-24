Гендиректор "Спартака" заявил, что клуб окажет всю необходимую помощь футболисту Промесу

19 июня суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата, сторона футболиста оспорила решение

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Московский футбольный клуб "Спартак" окажет всю необходимую помощь нидерландскому нападающему Квинси Промесу, подавшему апелляцию на решение амстердамского суда приговорить его к 18 месяцам тюрьмы. Об этом ТАСС в понедельник рассказал генеральный директор "Спартака" Олег Малышев.

"Промес сейчас отлично играет, - сказал Малышев. - Помогают ли юристы "Спартака" Промесу? Все хорошо с Промесом. Всю помощь, которая ему нужна, мы окажем".

19 июня суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Футболист был обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах, он должен выплатить €7 тыс. пострадавшему в качестве компенсации. Инцидент произошел на семейной вечеринке в 2020 году, во время которой Промес нанес брату удар ножом. 13 июля в пресс-службе Апелляционного суда Амстердама сообщили ТАСС, что футболист оспорил решение, но он не обязан лично присутствовать на апелляционных слушаниях по делу о нападении на двоюродного брата.

Игрок "Спартака" также проходит обвиняемым по другому делу, он подозревается в причастности к ввозу двух партий кокаина, которые были перехвачены в порту бельгийского Антверпена в 2020 году. Заседание по этому делу пройдет 11 августа.

Промесу 31 год, он выступает за "Спартак" с 2021 года, ранее нидерландец играл за команду с 2014 по 2018 год. В 2017 году футболист стал чемпионом России и обладателем суперкубка, в сезоне-2021/22 выиграл кубок страны. По итогам сезона-2022/23 Промес финишировал вторым в списке лучших бомбардиров Мир - Российской премьер-лиги, забив 20 голов в 27 матчах. Он также получил приз лучшему игроку сезона по версии болельщиков.