"Ели из одной тарелки". Российские хоккеисты оценили сборы в лагерях развития клубов НХЛ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Несколько молодых российских игроков в начале июля приняли участие в сборах в лагерях развития клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команды ежегодно устраивают такие лагеря для недавно задрафтованных хоккеистов.

В течение нескольких дней игроки тренируются под руководством клубных специалистов. Как правило, наставниками выступают тренеры из системы клубов НХЛ, а также специалисты по развитию молодых игроков. Такие сборы особенно полезны для спортсменов из Европы, чтобы они могли ознакомиться с требованиями и рекомендациями североамериканских команд.

В лагере развития принимают участие не только игроки, с которыми клубы НХЛ уже подписали контракты, но и те, с кем команды планируют заключить соглашение. Если есть такая возможность, на сборы едут и молодые хоккеисты, у которых есть действующие обязательства перед клубами, но которые в недалеком будущем планируют попробовать себя в Северной Америке. Одним из таких хоккеистов является 19-летний нападающий магнитогорского "Металлурга" Данила Юров, который год назад был выбран на драфте "Миннесотой".

Как показывает практика, основной проблемой для приехавших в лагерь молодых россиян является языковой барьер. При этом Юров, который был единственным россиянином в лагере развития "Миннесоты", сумел неплохо общаться с хоккеистами как из Европы, так и из США и Канады.

"Языковые проблемы с общением были, но не такие, чтобы я там ходил как воды в рот набрал. Общался с ребятами, конечно, недостаточно хорошо, но общение было нормальным для первого раза нахождения в таком коллективе - полностью англоговорящем. Они понимали, что я хотел сказать, и никаких препятствий не было", - рассказал ТАСС о своей поездке Юров.

"На площадке нет друзей"

Россиянам могло повезти, и с ними были соотечественники, умевшие хорошо разговаривать по-английски. 21-летнему нападающему нижегородского "Торпедо" Ивану Воробьеву, который два года назад был задрафтован "Сент-Луисом", в лагере развития помогал находившийся там же его друг вратарь Вадим Жеренко.

"Я жил со швейцарцем по имени Андре Хейм. Понятно, каждый хочет проявить себя, на площадке нет друзей, а за пределами вопросов нет, чтобы подсказать, рассказать. Все старались общаться на доброй, положительной ноте, ели за одним столом, можно сказать, из одной тарелки, - отметил Воробьев. - Были добрые семейные отношения, не было такого, что у кого-то есть злоба на кого-то. Все относились друг с другом с теплотой, на позитиве. Тренеры тоже были с нами на позитивной ноте, пытались создать домашнюю ауру".

"Сильно подружился с парочкой североамериканских ребят, подписались друг на друга в соцсетях. Познакомился с Далибором Дворски, которого выбрали в первом раунде под 10-м номером, самым первым, кого "Сент-Луис" задрафтовал. Он уже подписал контракт, парню 18 лет, на 70% он говорит по-русски, мы общались друг с другом, тем более играли в одной команде. С ребятами общаемся, можем ответить на истории друг друга", - добавил Воробьев.

Положительные впечатления от общения с возможными партнерами по "Баффало" остались и у 19-летнего уроженца Челябинска Виктора Неучева, который в начале мая уже подписал с клубом контракт. По словам нападающего, общаться ему помогал перешедший год назад в "Баффало" из московского "Динамо" Александр Кисаков. "Если что-то надо было, либо если тренерам надо было что-то нам объяснить, они звали его, он все объяснял", - поделился впечатлениями Неучев.

Хоккеист, ранее игравший в системе екатеринбургского "Автомобилиста", рассказал, что общался в основном с канадцами, хорошее впечатление на него произвел и выбранный "Баффало" в первом раунде драфта под 13-м номером Зак Бенсон.

"Такого, чтобы переписываться с кем-то потом, не было. Так, со всеми поддерживал отношения, посмеяться там. Канадцы добрые - с ними общался в основном. Бенсон хорош и как человек - с ним я тоже общался, познакомился. Как хоккеист он сильный, конечно, на позитиве, ничего высокомерного не было от него", - отметил Неучев.

"Круто, что ты русский"

Все игроки отмечали профессиональный подход клубов в плане обеспечения всем необходимым для того, чтобы хоккеисты ни о чем не думали, кроме тренировок и стремления показать себя на сборах.

"Меня встретил русскоговорящий человек по имени Сэм, работающий в клубе более 30 лет, - рассказал о своем приезде в США Воробьев. - Так как я слабо говорю по-английски и мне тяжело было ориентироваться, мне помогали из клуба, и я с ними говорил через переводчик в телефоне. Здорово, что на связи со мной был Крис Торберн, отвечающий в клубе за развитие молодежи после драфта, раньше он играл там. Он очень сильно мне помогал: всю мою поездку, начиная от Москвы и до гостиницы, был на связи, я мог звонить ему в любое время суток. Даже когда я не мог пройти таможню в Хьюстоне, набрал ему, а тогда было около шести утра. Он переживал за меня, спрашивал, как я, что я, голоден или нет".

Игрок "Торпедо" подчеркнул, что не ощущал никакого предвзятого отношения к представителям России. "Очень тепло относятся к россиянам, особенно в клубе. Разговаривал с ребятами, они тоже говорили: "Вау, круто, что ты русский". Люди там очень положительные, даже если я что-то не понимал, они переводили это в позитив. Говорили, что все окей, не стесняйся, бери с собой телефон, если нужно что-то перевести, мы все расскажем и покажем", - отметил он.

"Удивило больше всего отношение всего персонала и тренеров к молодым игрокам. Что бы ни попросил, все сделают без вопросов, довольно отзывчивые люди. Меня взяли под крыло, со всеми познакомили, все объяснили, где что, где питаться, жить, тренироваться", - отметил в свою очередь Неучев.

На официальном сайте "Миннесоты" сообщалось, что в лагере развития молодые хоккеисты должны были также посетить семинары, посвященные общению со СМИ, лидерским качествам и правильному питанию. Стоит отметить, что и в России по инициативе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проводились подобные лекции для молодых игроков.

"Там рассказывали о том, что общение со СМИ - это больше, чем ответить на несколько вопросов и все. Благодаря этому общению ты завоевываешь любовь болельщиков, нельзя плохо сказать про партнера, команду, как, в принципе, и в России, - рассказал о таких семинарах в лагере "Миннесоты" Юров. - Особое внимание уделяют тому, что все интервью, неважно какие и с кем, организовывает пресс-атташе клуба, все вопросы и ответы согласовываются с ним. Это больше всего меня удивило. Про спортивное питание нам рассказывали и в Магнитогорске пару лет назад. Сложно было понимать, что говорят, но все это было продублировано презентациями каждому игроку на почту".

Без силовых приемов

Тренировочные комплексы клубов КХЛ и НХЛ в нынешнее время во многом сопоставимы, за исключением некоторых нюансов. "Бросилось в глаза лишь одно различие - нам приходится для каких-то занятий спускаться вниз, а там зал рядом, в 10 метрах от раздевалки. В Магнитогорске же приходится для занятий спускаться вниз. Поразило, что еще парковка внутри тренировочного центра, въезжаешь и сразу попадаешь в этот спортивный блок. И там есть специально обученный человек, который машины расставляет, кто где должен припарковаться", - подчеркнул Юров.

Побывавшие в лагере игроки отметили индивидуальный подход к каждому хоккеисту. "Удивило, что никто из игроков в ходе занятий не оставался без внимания. Это было видно начиная с работы в тренажерном зале, где у каждого был разный вес. То есть каждый приезжал в разном физическом состоянии, к каждому нужен был свой подход", - рассказал Воробьев.

"У нас народу было много в лагере - 16 нападающих и 11 защитников. Но тренировки все равно были интенсивными - я это прочувствовал, и было сложновато. Упор был сделан на развитие индивидуальных навыков, тренировались разные игровые моменты", - отметил Неучев.

Новичок "Баффало" подчеркнул: несмотря на уровень конкуренции и желание игроков показать себя, на льду все проходило корректно. Особняком стоит эпизод из лагеря развития "Торонто", там в результате силового приема один из игроков ударился головой об лед.

"В конце у нас был турнир 3х3, но особо не ощущалось, что играл в этом формате, даже удобно, потому что бегать меньше надо. По поводу столкновений нам говорили, что играем без них, без силовых приемов, так как все приехали хорошо провести время и, конечно, развиться, хотя за неделю это сложно сделать", - сказал Неучев.

"Нас на льду было мало народу, поэтому особо и не отдыхаешь. Сделал какое-то упражнение, и через пару человек снова подходит твоя очередь. Тяжело выдерживать это все на протяжении всей тренировки, и под конец ты выжат полностью. Во время матчей, конечно, понимали, что никто тебя гладить не будет, но чтобы так убивали, как показывали в лагере "Торонто", не было. Все в пределах правил, и если ты едешь без шайбы, то никто тебя не тронет. Чего-то такого жесткого, я не заметил, если только моментами", - рассказал Юров.

"Людям нравилось, что я делал"

Воробьев же остался под впечатлением от общения с представителями менеджмента и с некоторыми игроками основного состава "Сент-Луиса". Сам игрок впечатлил всех, включая приходивших в лагерь развития болельщиков, своим буллитом, забитым из-под ноги. Видео с исполнением буллита выложили в социальных сетях клуба.

"Я стараюсь, конечно, себя не пиарить, так как впереди еще много работы. Да, было видно, что людям нравилось, что я делаю, и это круто. Оценивали даже сами ребята: приятно было, когда финны, шведы подходили, говорили: "Вау, круто, блестяще, продолжай в том же духе, ты хорошо смотрелся". И менеджмент обо мне лестно отозвался, значит, мой труд не прошел даром. Меня даже отметила такая легенда клуба, как Александр Стин", - сказал Воробьев.

"Применительно к "вау" можно вспомнить, когда я зашел в раздевалку тренировочного центра, а там были игроки НХЛ. Это как я был в "Торпедо", где есть такие звезды мирового уровня, как Игорь Николаевич Ларионов. В раздевалке сидели Брендан Шенн, Колтон Парайко, за которых я раньше играл в PlayStation в 14-15 лет, а сейчас я с ними находился в раздевалке, удалось пообщаться через переводчик", - добавил игрок.