Главный тренер "Авангарда" рассказал, что команда ждет возвращения хоккеиста Ткачева

Контракт форварда истек в апреле

ОМСК, 24 июля. /ТАСС/. Омский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" ждет, что нападающий Владимир Ткачев присоединится к команде. Об этом журналистам в понедельник рассказал главный тренер омского клуба Михаил Кравец.

"Будем стараться делать меньше откатов, построений, играть в агрессивный хоккей. Ребята, может быть, и не все большого роста, но очень быстрые, - сказал Кравец. - Да, рассчитываем на приход Ткачева, он должен быть в тройке с Ридом Буше и Корбэном Найтом".

Контракт 27-летнего Ткачева с "Авангардом" истек в апреле. Нападающий стал вторым по результативности игроком регулярного чемпионата КХЛ прошлого сезона, в 64 матчах набрав 59 очков (23 шайбы + 36 результативных передач).

Капитан "Авангарда" Дамир Шарипзянов прокомментировал новый формат плей-офф - во втором раунде Кубка Гагарина друг с другом сыграют клубы из Западной и Восточной конференций. "Посмотрим, как это будет выглядеть. Единственный минус, наверное, что логистика будет потруднее, особенно для команд с Дальнего Востока. А так - посмотрим, как будет играться в тех же Москве или Питере", - отметил он.

"Авангард" по итогам прошлого сезона КХЛ занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф команда дошла до финала конференции, где в серии до четырех побед уступила казанскому "Ак Барсу" со счетом 1-4. Первый матч нового сезона "Авангард" проведет дома 2 сентября против новосибирской "Сибири".