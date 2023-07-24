Аргентинские футболисты "Оренбурга" Мансилья и Вера намерены получить гражданство России

В клубе отметили, что предметно займутся вопросом в скором времени

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Аргентинские футболисты "Оренбурга" полузащитник Лукас Вера и нападающий Брайан Мансилья намерены получить российское гражданство. Об этом ТАСС в понедельник заявил спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев.

"Да, сейчас аргентинские футболисты изъявили желание получить российское гражданство, - сказал Андреев. - Сейчас просто очень плотный график, немного не до этого. В принципе, разговаривали с Лукасом Верой и Брайаном Мансильей, у них есть желание. Поэтому посмотрим, чуть раскатимся, в ритм войдем, может быть, займемся".

"Но Вера и Мансилья выступили за получение российского гражданства. Мы с ними говорили более конкретно, они сказали, что было бы неплохо. Процесс оформления пока не начался, пока что нет времени, только со сборов, был матч со "Спартаком", потом сразу игра в кубке, затем выезд в Казань. Когда чуть-чуть все стабилизируется, думаю, что займемся", - добавил Андреев.

18 марта Андреев сообщил ТАСС, что предметного диалога с аргентинскими футболистами о получении российского гражданства не было и что руководство клуба обсудит с ними этот вопрос в конце сезона.

Вере 26 лет, он выступает за "Оренбург" с 2022 года. В прошлом сезоне футболист провел 30 матчей во всех турнирах, забив два мяча и отдав семь результативных передач. Мансилье 26 лет, в сезоне-2022/23 он выступал за "Оренбург" на правах аренды, перейдя из аргентинского "Расинга". 1 июля "Оренбург" выкупил футболиста. В прошлом сезоне Мансилья провел 25 матчей в составе российского клуба, забив пять мячей и отдав семь результативных передач.

24 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство бразильским полузащитникам петербургского "Зенита" Малкому и Клаудиньо.