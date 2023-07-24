В Думу внесли законопроект о тестировании спортивными федерациями российского инвентаря

По словам председателя комитета ГД по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева, законопроект позволит повысить качество импортозамещения спортивной продукции

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физкультуре и спорту подготовил и направил на рассмотрение законопроект, которым предлагается наделить спортивные федерации правом участвовать в испытаниях отечественного инвентаря. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба комитета.

Законопроектом также даются полномочия Минспорту России и органам исполнительной власти в регионах. Они смогут формировать разные механизмы поддержки для этих организаций: субсидии, гранты, земельные участки.

"Раньше в законодательстве не было понятий "организации спортивной индустрии" и, соответственно, мер государственной поддержки для них, - сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. - Сейчас мы их предлагаем. Главное, мы выстраиваем систему взаимодействия между производителями и спортивными федерациями. Последние смогут участвовать в испытаниях произведенной спортивной продукции, на своих площадках со спортсменами попробовать, подходит она или нет, потом дать производителям ответную реакцию - какие характеристики нужно поменять".

По словам Свищева, законопроект позволит повысить качество импортозамещения спортивной продукции, повысит ее конкурентноспособность и увеличит объемы рынка.