24 июля, 09:42
Футбол в России

Футболист Мансилья рассказал, что обсуждал с Личкой возможный переход в "Динамо"

Нападающий отметил, что он счастлив в "Оренбурге"

ТАСС, 24 июля. Аргентинский нападающий Брайан Мансилья контактировал с главным тренером московского "Динамо" Марцелом Личкой по вопросу перехода в состав бело-голубых, однако принял решение остаться в "Оренбурге". Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу" в понедельник.

"В период отпуска контактировали с Марцелом Личкой насчет возможного перехода в "Динамо", но ни к чему конкретному не пришли. Так сложилось. Я остаюсь игроком "Оренбурга". Мне здесь все нравится, я счастлив", - сказал Мансилья.

Личка был главным "Оренбурга" с 2020 года, 22 июня он возглавил "Динамо". Мансилье 26 лет, в сезоне-2022/23 он выступал за "Оренбург" на правах аренды, перейдя из аргентинского "Расинга", 1 июля "Оренбург" выкупил футболиста. В прошлом сезоне Мансилья провел 25 матчей в составе российского клуба, забив пять мячей и отдав семь результативных передач. 

Теги:
Российский футбол
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