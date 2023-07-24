В "Оренбурге" считают, что тренеру Ярошику понадобится минимум полгода для адаптации

Чех возглавил "Оренбург" 22 июня

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Процесс адаптации чешского тренера футбольного клуба "Оренбург" Иржи Ярошика идет спокойно, он займет минимум полгода. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев.

22 июня Ярошика назначили на пост главного тренера "Оренбурга". На этом посту он сменил Марцела Личку, который возглавил московское "Динамо".

"Иржи Ярошик уже получил рабочую визу, - сказал Андреев. - Как он адаптировался? Для этого нужно время, быстро это не происходит, - сказал Андреев. - Поэтому спокойно идет процесс адаптации. Но какое-то время необходимо для этого. Когда приходил Марцел Личка, ему понадобилось полгода, чтобы полностью управлять командой. Я думаю, что быстрее это не произойдет".

29 июня стало известно, что правительство Чехии одобрило предложение министерства образования, молодежи и спорта запретить участвовать в проводимых в республике соревнованиях спортсменам и командам из России. Одновременно был введен запрет для чешских спортсменов и команд принимать участие в соревнованиях на территории РФ.

"Запрет чехов распространяется на выступление спортсменов, не тренеров, - отметил Андреев. - Поэтому нормально. У Иржи русская жена, два ребенка, которые родились в России и имеют российские паспорта. Поэтому он нормально принял решение, непростое. Приехал, работает, дай бог, чтобы все получилось".

Ярошику 45 лет, ранее он возглавлял чешские "Усти-над-Лабем" (2020), "Простеёв" (2021) и "Теплице" (2021-2023), а также словенский "Целе". В период игровой карьеры Ярошик выступал в России за московский ЦСКА (2003-2004), с которым стал чемпионом (2003) и обладателем суперкубка страны (2004), а также за самарские "Крылья Советов" (2008-2009). Также Ярошик был игроком чешских "Спарты" и "Слована", английского "Челси", шотландского "Селтика", испанских "Сарагосы" и "Алавеса". Вместе с "Челси" чех выиграл чемпионат Англии (2005), с "Селтиком" стал чемпионом Шотландии (2007).

О Личке

Бывший главный тренер "Оренбурга" Личка посетил игру первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) команды со "Спартаком" 23 июля в Москве. Как специалист рассказал журналистам, он привез свой розовый свитер, в котором часто был на скамейке запасных во время матчей.

"Розовый свитер Марцела Личка займет место на стенде "Оренбурга" на домашнем стадионе, - сказал Андреев. - У нас стенд не такой, как у "Спартака", гораздо меньше, но тем не менее, займет достойное место. Он договаривался с президентом "Оренбурга" Василием Петровичем Еремякиным, что передаст свитер. Поэтому приехал на игру со "Спартаком", посмотрел, привез свитер. Общение было таким же, как раньше, посмотрел игру, высказал свое видение, все нормально. Это хороший человек и специалист, дай бог, чтобы у него все получилось".

"Оренбург" стал единственным клубом РПЛ, который провел летние сборы в Турции. "Вообще никаких политических проблем за время сборов не было, - сказал Андреев. - Играли с иранцами, азербайджанцами, турками. Все спокойно прошло. Это нужно, потому что и так много матчей внутри чемпионата, хорошо, когда есть возможность сыграть с командами из других стран. Это другой опыт, хорошо, что съездили".