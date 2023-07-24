Чесноков назвал невероятной победу теннисистки Тимофеевой на турнире в Будапеште

Россиянка впервые участвовала в основной сетке турнира WTA

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россиянка Мария Тимофеева одержала невероятную победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште, учитывая ее проигрыш в финале квалификации. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В воскресенье 19-летняя Тимофеева выиграла первый в карьере турнир WTA, победив в финале украинку Екатерину Байндль (6:3, 3:6, 6:0). Россиянка проиграла в финале квалификации, но попала в основную сетку турнира в качестве лаки-лузера. Она впервые играла в основной сетке турнира WTA.

"Невероятная победа, учитывая, что она попала в основную сетку, проиграв квалификацию. Она обыграла [Диану] Шнайдер и других хороших теннисисток. По юниорам она играла здорово. Может быть, этот турнир ее раскроет и прибавит уверенности", - сказал Чесноков.

До Тимофеевой последней теннисисткой, выигравшей дебютный турнир WTA, была Анжелик Виджайа из Индонезии, которая завоевала титул на Бали в 2001 году. Благодаря победе на турнире в Будапеште россиянка поднялась в мировом рейтинге с 246-го на 129-е место.