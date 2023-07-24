СМИ: "Динамо" одобрило переход футболиста Захаряна в итальянский "Лацио" за €14 млн

Полузащитник выступает за основную команду московского клуба с 2020 года

ТАСС, 24 июля. Московский футбольный клуб "Динамо" одобрил переход полузащитника команды Арсена Захаряна в итальянский "Лацио" за €14 млн. Об этом в понедельник сообщил сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Лацио" работает над дальнейшим усилением команды Маурицио Сарри в следующем сезоне, в котором сыграют в Лиге чемпионов. Сегодня утром клуб достиг договоренности по Захаряну на €10 млн плюс €4 млн в качестве бонусов", - написал Ди Марцио.

23 июля источник ТАСС сообщил, что "Динамо" получило от "Лацио" предложение о трансфере Захаряна.

Захарян дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 84 матча, в которых забил 17 голов и сделал 24 результативные передачи. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.