Филимонов заявил, что в медиафутболе готов сотрудничать только с "Народной командой"

Бывший вратарь сборной России отметил, что не против выступления клубов Медиалиги в профессиональных турнирах

МОСКВА. 24 июля. /ТАСС/. Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов согласился сотрудничать с медиафутбольным клубом "Народная команда" только по причине его связи с московским "Спартаком", игроком которого он в прошлом являлся. Об этом Филимонов рассказал ТАСС в понедельник.

Филимонов в июле стал тренером вратарей "Народной команды".

"Без работы не сижу - есть своя вратарская академия, участвую в ветеранских матчах в различных городах страны, помогаю реализовывать губернаторскую программу Подмосковья. Поэтому когда руководство клуба вышло с предложением, надо было подумать, как совместить дела, чтобы не номинально занимать должность, а действительно работать над тем, чтобы вратари повышали свой уровень и команда добивалась успехов. Решение было сложным: если бы другая команда медиалиги меня позвала, то я бы не согласился. Но это наша, спартаковская, народная, поэтому решил участвовать в проекте".

Филимонов рассказал, что не против выступления клубов Медиалиги в профессиональных турнирах, однако считает ненормальным, что полулюбительские команды могут одерживать в них победы.

"Я говорил о том, что профессиональные клубы не имеют права проигрывать любительским. Что за профессионалы, которые не могут обыграть людей, которые не тренируются каждый день и у которых есть другая основная работа? С этой точки зрения это неправильно. Но если клубы Медиалиги хотят играть, то ради бога, я только за - чем больше футбола и турниров, тем лучше. Это популяризация и развитие футбола", - отметил он.

С прошлого сезона клубы Медалиги участвуют в розыгрыше Кубка России.