Слуцкий не считает чем-то страшным запрет теннисистке Звонаревой на въезд в Польшу

Во всем, что связано с Россией, велика вероятность провокаций, отметил лидер ЛДПР

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Запрет властей Польши на въезд в страну не является для российской теннисистки Веры Звонаревой чем-то страшным, учитывая высокую вероятность провокаций. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

"Я бы на ее месте в Польшу не ездил, там опасно, там сумасшедшие люди. Я не говорю про население, а говорю про очень многих политиков, которые уничтожают советские воинские захоронения, которые впадают в какую-то странную психологическую ситуацию и пытаются сейчас составить ополчение для того, чтобы отвоевывать часть Украины, часть Белоруссии. Особенно они этого и не скрывают", - сказал Слуцкий.

"Во всем, что связано с Россией, велика вероятность провокаций, а здесь девушка. Безусловно, сильная, наша гордость и вообще просто молодец, но я бы на ее месте не рисковал. Поехала, ладно, не пустили - ничего страшного, обойдемся. Ничего страшного для Веры Звонаревой не произошло. Давайте пожелаем ей спортивных побед, мы ей гордимся", - добавил он.

22 июля МВД Польши сообщило, что Звонаревой не разрешили въехать на территорию страны для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Варшаве.

Звонаревой 38 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине и обладательницей 12 титулов WTA в одиночном разряде. В 2010 году теннисистка дважды выходила в финал турниров Большого шлема - на Уимблдоне и Открытом чемпионате США. В парном разряде Звонарева становилась победителем Открытого чемпионата Австралии (2012) и Открытого чемпионата США (2006, 2020), в смешанном - Уимблдона (2006) и Открытого чемпионата США (2004). В составе сборной России спортсменка стала двукратной обладательницей Кубка Федерации (2004, 2008).