24 июля, 11:57
Фигурное катание

Фигуристка Медведева попала в ДТП в Москве

Станислав Красильников/ ТАСС
Евгения Медведева
© Станислав Красильников/ ТАСС

Спортсменка ехала в такси

ТАСС, 24 июля. Такси с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой попало в ДТП в Москве. Об этом спортсменка сообщила в понедельник в своем телеграм-канале.

"В мое такси въехало другое такси. С днем аварии, девочки", - сказала Медведева. 

Медведевой 23 года. Она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года - в женском одиночном катании и в командном турнире. На ее счету по два золота чемпионатов мира (2016, 2017) и Европы (2016, 2017). Медведева дважды выигрывала финал Гран-при (сезон-2015/16, 2016/17). В 2019 году фигуристка завоевала бронзу чемпионата мира. 

Теги:
Фигурное катаниеМедведева, Евгения Армановна
© Информационное агентство ТАСС
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