Фигуристка Медведева попала в ДТП в Москве

Спортсменка ехала в такси

ТАСС, 24 июля. Такси с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой попало в ДТП в Москве. Об этом спортсменка сообщила в понедельник в своем телеграм-канале.

"В мое такси въехало другое такси. С днем аварии, девочки", - сказала Медведева.

Медведевой 23 года. Она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года - в женском одиночном катании и в командном турнире. На ее счету по два золота чемпионатов мира (2016, 2017) и Европы (2016, 2017). Медведева дважды выигрывала финал Гран-при (сезон-2015/16, 2016/17). В 2019 году фигуристка завоевала бронзу чемпионата мира.