24 июля, 12:01
Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Смирнова встретится с украинкой Харлан на чемпионате мира по фехтованию

Россиянка Алена Лисина в 1/64 финала уступила американке Татьяне Назлымовой

ТАСС, 24 июля. Россиянка Анна Смирнова в понедельник смогла пробиться в число 64 лучших спортсменок на чемпионате мира по фехтованию среди саблисток. Соревнования проходят в итальянском Милане.

Смирнова преодолела предварительный раунд, в 1/64 финала она победила мексиканку Диану Гонсалес со счетом 15:7. В 1/32 финала российская саблистка встретится с украинкой Ольгой Харлан. Встреча пройдет 27 июля, тогда же будут определены победители в данной дисциплине.

Еще одна представительница России Алена Лисина успешно преодолела предварительный раунд, однако в 1/64 финала уступила американке Татьяне Назлымовой (5:15).

Чемпионат мира по фехтованию завершится 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать россиян и белорусов до соревнований в нейтральном качестве, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Международная федерация фехтования последовала рекомендациям, поэтому нейтральный статус не получили российские фехтовальщики, представляющие ЦСКА и "Динамо". 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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