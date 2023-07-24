СМИ: "Аль-Хиляль" предложил футболисту Мбаппе зарплату в €700 млн за один год

Сообщается, что после года в составе клуба нападающий сможет бесплатно перейди в испанский "Реал"

ТАСС, 24 июня. Футбольный клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии готов предложить французскому нападающему парижского "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе годовую зарплату в размере €700 млн. Об этом в понедельник сообщает журналист телеканала CBS Джеймс Бендж.

По информации источника, Мбаппе получит €700 млн за один год выступления за "Аль-Хиляль", после чего сможет бесплатно уйти в испанский "Реал". Ранее в понедельник журналист Фабрицио Романо в своем Twitter сообщил, что "Аль-Хиляль" направил ПСЖ заявку о начале переговоров с Мбаппе и готов предложить за игрока €300 млн.

3 июля испанская газета Marca сообщила, что Мбаппе не перейдет в испанский "Реал" в летнее трансферное окно. По информации источника, "Реал" может подписать с французом предварительное соглашение в январе 2024 года. 27 июня портал Foot Mercato сообщил, что руководство испанской команды колеблется между вариантами оформить переход Мбаппе в текущее межсезонье или дождаться лета 2024 года.

12 июня L'Equipe сообщила, что Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ и станет свободным агентом в июне 2024 года. Соглашение форварда с ПСЖ, которое истекает в конце сезона-2023/24, предусматривает опцию продления еще на один сезон. На следующий день Мбаппе заявил агентству Франс-Пресс, что не обсуждал с руководством ПСЖ продление контракта. Позднее футболист отметил в социальных сетях, что намерен провести следующий сезон в составе французского клуба.

Мбаппе 24 года, он выступает за ПСЖ с 2018 года, в составе команды он стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем кубка страны. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром с восемью голами. В 2021 году в составе национальной команды форвард стал победителем Лиги наций.

Ранее в "Аль-Хиляль" перешли сенегальский защитник Калиду Кулибали, португальский полузащитник Рубен Невеш и сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич. 23 июля председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС, что клуб договорился о переходе в "Аль-Хиляль" бразильского нападающего Малкома, который имеет российское гражданство. Сумма трансфера составила €60 млн.