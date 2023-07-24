Функциональное обучение волонтеров фестиваля спорта стартовало в Екатеринбурге

Волонтеры начнут работу с 29 июля, когда откроется центр аккредитации и экипировки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Волонтеры Международного фестиваля университетского спорта (МФУС), который пройдет в Екатеринбурге в августе, приступили к подготовке к мероприятию совместно с сотрудниками дирекции фестиваля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МФУС в понедельник.

"Первые тренинги состоялись на базе центра коллективной работы "Точка кипения УрФУ". Будущие волонтеры ближе познакомились с выбранными ими функциональными направлениями, больше узнали о специфике предстоящей работы. Важным моментом обучения стали ответы на вопросы собравшихся", - сообщили в пресс-службе.

В понедельник работники дирекции и приглашенные специалисты провели обучения по направлениям "Медицинское обслуживание" и "Униформа". Всего на фестивале спорта будет 23 функциональных направления. Волонтеры начнут свою работу с 29 июля, когда откроется центр аккредитации и экипировки, закончат - 2 сентября.

Для организации и проведения фестиваля планируется привлечь около 3,5 тыс. волонтеров, основная часть которых - жители Екатеринбурга, а также студенты, обучающиеся в вузах города. Кандидаты из других регионов России и иностранные волонтеры также смогут принять участие. Дирекция МФУС совместно с крупнейшим в Уральском федеральном округе университетом предоставит жилье тысяче иногородних добровольцев.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования состоятся по 14 видам спорта, будет разыграно 193 комплекта медалей.