Алиев рассказал о российской поддержке в развитии мини-футбола в Китае

На китайский язык были переведены многие учебные пособия, издаваемые Ассоциацией мини-футбола России, отметил Эмиль Алиев

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Мини-футбол при поддержке Ассоциации мини-футбола России (АМФР) получил достаточно широкое развитие в Китае. Об этом ТАСС в понедельник рассказал президент АМФР, член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Эмиль Алиев.

15 июля президент РФС Александр Дюков рассказал ТАСС, что организация и Китайская футбольная ассоциация имеют полное взаимопонимание и продолжат сотрудничество.

"Могу смело утверждать, что при поддержке АМФР мини-футбол в Китае получил достаточно широкое развитие, особенно на школьном и студенческом уровнях, тем более что эта страна обладает мощной спортивной инфраструктурой, - сказал Алиев. - Китай - очень надежный и верный соратник, они смело перенимают лучший опыт других стран, приглашают сильных специалистов, готовы учиться и вкладывать в это средства. Не случайно министр спорта нашей страны Олег Матыцин выделяет Китай как одного из приоритетных партнеров, а также высоко оценивает принятую там модель централизованного управления спортом со стороны государства, заимствованную у СССР".

Алиев рассказал о сотрудничестве АМФР с Китаем. "Ассоциация мини-футбола России в прошлом году отметила 30-летний юбилей, порядка 15 лет мы активно сотрудничаем с коллегами из Китая, - отметил Алиев. - Там очень ценят вклад основателя АМФР Семена Андреева в глобальное развитие этой игры, именно Семен Николаевич установил первые контакты с занимавшим тогда пост президента Китайской ассоциации студенческого футбола Сун Ранг Сином. Был намечен многолетний план взаимного обмена опытом. С курсом лекций в Пекине и Шанхае выступали Андреев и старший тренер сборных команд России по мини-футболу Сергей Скорович, неоднократно мы принимали функционеров из Китая в России, где также организовывали для них семинары и мастер-классы".

"Наша молодежная сборная участвовала в международных турнирах на территории КНР, также на протяжение нескольких лет по протекции АМФР с командой Шанхайского инженерного института работал российский тренер, чемпион Европы 1999 года Дмитрий Чугунов. Отдельная работа проводится и по научно-методическому обеспечению тренеров из Китая. С этой целью на китайский язык были переведены многие учебные пособия, издаваемые Ассоциацией мини-футбола России", - добавил он.