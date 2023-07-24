Умер двукратный победитель Кубка европейских чемпионов по футболу Тревор Фрэнсис

Ему было 69 лет

ТАСС, 24 июля. Двукратный победитель Кубка европейских чемпионов в составе английского футбольного клуба "Ноттингем Форест" Тревор Фрэнсис умер на 70-м году жизни. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба "Ноттингем Форест".

Фрэнсис стал победителем Кубка европейских чемпионов (сейчас - Лига чемпионов) в 1979 и 1980 годах. В 1979 году "Ноттингем Форест" со счетом 1:0 благодаря голу Фрэнсиса в финале обыграл шведский "Мальмё". Год спустя английская команда в решающем матче победила германский "Гамбург" (1:0).

Фрэнсис также выступал за английские "Бирмингем", "Манчестер Сити", "Куинз Парк Рейнджерс", "Шеффилд Уэнсдей", американский "Детройт", итальянские "Самдорию", в составе которой выиграл кубок страны, и "Аталанту", "Рейнджерс", с которым стал победителем Кубка шотландской лиги. За сборную Англии Фрэнсис провел 52 матча, в которых забил 12 мячей.

В 1979 году Фрэнсис перешел из "Бирмингема" в "Ноттингем Форест" и стал первым британским игроком, за которого заплатили 1 млн фунтов стерлингов.

В качестве тренера Фрэнсис возглавлял "Куинз Парк Рейнджерс", "Шеффилд Уэнсдей" "Бирмингем" и "Кристал Пэлас".