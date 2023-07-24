Капелло считает "Лацио" подходящим клубом для продолжения карьеры футболиста Захаряна

Ранее стало известно, что римский клуб сделал московскому "Динамо" предложение о переходе Захаряна

ТАСС, 24 июля. Итальянский футбольный клуб "Лацио" является прекрасной командой для молодых игроков, начинающих карьеру за рубежом. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" в понедельник высказал бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло.

23 июля источник сообщил ТАСС, что московское "Динамо" получило предложение от "Лацио" о переходе полузащитника Арсена Захаряна.

"Захарян и "Лацио"? Это прекрасный клуб для молодого игрока, чтобы начать карьеру в зарубежном футболе", - сказал Капелло.

Захарян дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 84 матча, в которых забил 17 голов и сделал 24 результативные передачи. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.