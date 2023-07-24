Европейский гимнастический союз обсудит вопрос участия россиян в соревнованиях 1-2 декабря

19 июля исполком Международной федерации гимнастики принял решение о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) намерен обсудить вопрос участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под эгидой организации на генеральной ассамблее 1-2 декабря. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба European Gymnastics.

Исполком European Gymnastics в начале марта 2022 года принял решение запретить российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

19 июля исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года. В ближайшие недели FIG разработает специальные правила и документы, на основании которых будет приниматься решение о предоставлении нейтрального статуса.