"Спартак" объявил о переходе двукратного обладателя Кубка Гагарина Рукавишникова

Соглашение с защитником рассчитано на два года

ТАСС, 24 июля. Обладатель двух Кубков Гагарина в составе петербургского СКА Роман Рукавишников перешел в московский хоккейный клуб "Спартак". Об этом в понедельник сообщает пресс-служба "Спартака".

Соглашение с защитником рассчитано на два года.

Рукавишникову 31 год, он выступал за СКА с 2014 по 2019 и с 2022 по 2023 годы. Он также играл за подмосковный "Атлант" и казанский "Ак Барс". В прошедшем сезоне Рукавишников сыграл 27 матчей, в которых набрал 8 очков (2 шайбы + 6 результативных передач).

Ранее состав "Спартака" пополнили нападающие Иван Морозов, Николай Голдобин, Павел Порядин, Александр Пашин, Ансель Галимов и Александр Бурмистров, защитники Егор Зайцев, Михал Чайковски и вратарь Андрей Кареев.