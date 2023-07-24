СМИ: ПСЖ принял предложение "Аль-Хиляля" о трансфере Мбаппе за €300 млн

Если переход осуществится, он станет самым дорогим в истории футбола

ТАСС, 24 июля. Французский "Пари Сен-Жермен" принял предложение футбольного клуба "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии о трансфере нападающего Килиана Мбаппе за €300 млн. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky Sports.

В случае осуществления трансфера "Аль-Хиляль" заплатит за переход Мбаппе рекордную сумму в истории футбола. В 2017 году бразилец Неймар перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" за €222 млн.

12 июня газета L'Equipe сообщила, что Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ и станет свободным агентом в июне 2024 года. Соглашение форварда с ПСЖ, которое истекает в конце сезона-2023/24, предусматривает опцию продления еще на один сезон. На следующий день Мбаппе заявил AFP, что не обсуждал с руководством ПСЖ продление контракта. Позднее футболист отметил в социальных сетях, что намерен провести следующий сезон в составе французского клуба.

Мбаппе 24 года, он выступает за ПСЖ с 2018 года, в составе команды он стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем кубка страны. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром с восемью голами. В 2021 году в составе национальной команды форвард стал победителем Лиги наций.

Ранее в "Аль-Хиляль" перешли сенегальский защитник Калиду Кулибали, португальский полузащитник Рубен Невеш и сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич. 23 июля председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС, что клуб договорился о переходе в "Аль-Хиляль" бразильского нападающего Малкома, который имеет российское гражданство. Сумма трансфера составила €60 млн.