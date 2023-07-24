В Уфе состоялось торжественное открытие летних сурдлимпийских игр "Мы вместе. Спорт"

I летние сурдлимпийские игры "Мы вместе. Спорт" проходят с 23 июля по 2 августа

УФА, 24 июля. /ТАСС/. Торжественное открытие I летних сурдлимпийских игр "Мы вместе. Спорт" состоялось в понедельник в Уфе, оно прошло в формате красочного шоу, выступления шли с сурдопереводом на большом экране. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В начале открытия ведущие представили страны - участницы соревнований. Спортсмены и члены делегаций пришли на церемонию с национальными флагами. Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил атмосферу дружбы и единства, а также поблагодарил спортсменов за участие.

"Такой символ спорта, как дружба, сегодня как никогда важен. Недаром соревнования проводятся под лозунгом "Мы вместе. Спорт". Я очень рад, что наши друзья из 30 стран приехали, таким образом давая знак другим странам и народам, что Россия великая страна с великим спортивным прошлым, и сегодня это уютный дом, двери которого всегда открыты для спортсменов, тренеров и всех людей доброй воли", - рассказал он журналистам.

По словам президента Общероссийской спортивной федерации спорта глухих Дмитрия Реброва, несмотря на политическую ситуацию в мире, мероприятие доказало, что спорт объединяет людей. "Мы показываем, что Россия очень гостеприимна, все иностранцы в восторге, что у нас такой высокий уровень организации. И я уверен, что 10 дней игр пройдут на самом лучшем уровне", - отметил он в беседе с журналистами.

I летние сурдлимпийские игры "Мы вместе. Спорт" проходят в Уфе с 23 июля по 2 августа. В программу соревнований включены турниры по 21 дисциплине.