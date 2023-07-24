Фигуристка Щербакова провела тренировку в "Хрустальном"

Ранее стало известно, что олимпийской чемпионке диагностировали мононуклеоз

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова в понедельник провела тренировку. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

11 июля стало известно, что Щербаковой диагностировали мононуклеоз.

"Очень много источников, близких к ситуации, дают неверную информацию. Сегодня Щербакова была на тренировке в "Хрустальном", - сказал Коган.

Щербаковой 19 лет, в 2022 году она стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. В ее активе также победы на чемпионате мира (2021) и командном мировом первенстве (2021), две серебряные награды чемпионатов Европы (2020, 2022).