24 июля, 16:49
WTA

Россиянка Мирра Андреева обыграла украинку Ястремскую на теннисном турнире в Швейцарии

EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON
Мирра Андреева
© EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON

В следующем круге российская теннисистка сыграет с представительницей Венгрии Анной Бондарь

ТАСС, 24 июля. Представительница России Мирра Андреева в понедельник победила украинку Даяну Ястремскую в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в швейцарской Лозанне.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу россиянки, посеянной под шестым номером на турнире. В следующем круге Андреева сыграет с представительницей Венгрии Анной Бондарь.

Андреевой 16 лет, она занимает 64-е место в рейтинге WTA, на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне она дошла до финала юниорского Australian Open, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой. Андреева принимала участие в двух турнирах Большого шлема на взрослом уровне - дошла до третьего круга Roland Garros, а также вышла в четвертый круг Уимблдона.

Ястремской 23 года, она занимает 145-е место в мировом рейтинге, на ее счету три победы на турнирах WTA. Ее лучшим результатом на турнире Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2019 году.

Турнир в Лозанне проводится на грунтовых кортах и относится к категории WTA 250. Призовой фонд соревнований составляет $259 тыс. Действующей победительницей турнира является хорватка Петра Мартич. Россиянки никогда не выигрывали эти соревнования. 

Теги:
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