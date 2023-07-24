Черчесов считает, что поражение "Ференцвароша" от "Клаксвика" логически объяснить нельзя

19 июля "Ференцварош" дома проиграл "Клаксвику" со счетом 0:3 и завершил борьбу в Лиге чемпионов, в тот же день венгерский клуб расторг контракт с российским специалистом

ТАСС, 24 июля. Поражение венгерского "Ференцвароша" от "Клаксвика" с Фарерских островов в матче первого квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов логически объяснить нельзя. Об этом "Спорт-Экспрессу" в понедельник заявил бывший главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов.

19 июля "Ференцварош" дома проиграл "Клаксвику" со счетом 0:3 и завершил борьбу в Лиге чемпионов. В тот же день венгерский клуб расторг контракт с российским специалистом. Первая встреча между командами закончилась со счетом 0:0.

"Очевидное в данном случае - это наше домашнее поражение от команды с Фарерских островов со счетом 0:3. Невероятное - это то, что логически объяснить нельзя. Было понимание того, что матч в силу целого ряда объективных причин окажется трудным. Но того, что произошло, не ожидали ни я, ни мои помощники", - сказал Черчесов.

Черчесову 59 лет, он возглавлял "Ференцварош" с декабря 2021 года, за это время венгерский клуб дважды стал чемпионом Венгрии и один раз - обладателем кубка страны. В прошлом сезоне команда под его руководством стала чемпионом Венгрии и впервые за 47 лет вышла в плей-офф еврокубков. В 1/8 финала Лиги Европы венгерский клуб по сумме двух матчей проиграл германскому "Байеру" (0:2, 0:2).

С августа 2016 по июль 2021 года Черчесов работал главным тренером сборной России. Под его руководством национальная команда на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до 1/4 финала, где уступила в серии пенальти команде Хорватии. Также он возглавлял варшавскую "Легию", с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши сезона-2015/16, пермский "Амкар", грозненский "Терек" (ныне - "Ахмат"), сочинскую "Жемчужину", австрийские "Ваккер-Тироль" и "Куфштайн", московские "Динамо" и "Спартак", который под его руководством стал серебряным призером чемпионата России (2007).