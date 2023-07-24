Тренер Черчесов заявил, что работа в "Ференцвароше" стала для него огромной школой

19 июля "Ференцварош" на своем поле со счетом 0:3 проиграл фарерскому "Клаксвику" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, после этого клуб расторг контракт с Черчесовым

ТАСС, 24 июля. Российский тренер Станислав Черчесов заявил, что работа в венгерском футбольном клубе "Ференварош" с игроками разных национальностей стала для него огромной школой. Об этом Черчесов рассказа в понедельник "Спорт-Экспрессу".

19 июля "Ференцварош" на своем поле со счетом 0:3 проиграл фарерскому "Клаксвику" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вылетел из турнира. После этого клуб расторг контракт с Черчесовым.

"Считаю, что у нашего тренерского штаба с самого начала установились деловые и вполне доверительные отношения с раздевалкой. Разумеется, без проблем не обходилось, но где их нет? В нашей команде уживались представители полутора десятков разных национальностей, для всего тренерского штаба работа со столь интернациональным коллективом стала огромной школой", - сказал Черчесов.

Черчесову 59 лет, он возглавлял "Ференцварош" с декабря 2021 года, за это время венгерский клуб дважды стал чемпионом Венгрии и один раз - обладателем кубка страны. В прошлом сезоне команда под его руководством стала чемпионом Венгрии и впервые за 47 лет вышла в плей-офф еврокубков. В 1/8 финала Лиги Европы венгерский клуб по сумме двух матчей проиграл германскому "Байеру" (0:2, 0:2). С августа 2016 по июль 2021 года Черчесов работал главным тренером сборной России, под его руководством национальная команда на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до 1/4 финала, где уступила в серии пенальти команде Хорватии.