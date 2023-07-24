24 июля, 18:32
Футбол в России

Футболисты "Торпедо" победили "Химки" в матче Первой лиги

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу черно-белых

ТАСС, 24 июля. Московский футбольный клуб "Торпедо" со счетом 2:1 победил подмосковные "Химки" в матче второго тура Мелбет - Первой лиги. Встреча прошла на "Арене-Химки" в понедельник.

В составе победителей отличились Йорди Рейна (6-я минута) и Владимир Москвичев (90+3). У хозяев голом отметился Илья Берковский (63). В прошедшем сезоне обе команды играли в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ).

После двух туров "Торпедо" набрало шесть очков из шести возможных. Столько же набрали тольяттинский "Акрон" и "СКА-Хабаровск". Подмосковная команда не набрала очков по итогам двух туров, так же как и астраханский "Волгарь", краснодарская "Кубань" и ярославский "Шинник".

В следующем матче "Торпедо" 30 июля дома сыграет с новороссийским "Черноморцем", а "Химки" в этот же день в гостях встретятся с нижнекамским "Нефтехимиком". Две лучшие команды по итогам сезона напрямую выйдут в РПЛ. 

Теги:
Российский футбол
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