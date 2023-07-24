Гонки дронов признали видом спорта в России

Новыми видами спорта также стали брейкинг, лазерный бой, воздушная гимнастика и многоборье "Готов к труду и обороне"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции России зарегистрировало приказ Министерства спорта РФ о включении гонки дронов во Всероссийский реестр видов спорта. Соответствующий приказ опубликован в понедельник на портале правовой информации.

Приказ был подписан министром спорта РФ Олегом Матыциным 20 июня. Новыми видами спорта также стали брейкинг, лазерный бой, воздушная гимнастика и многоборье "Готов к труду и обороне".

Гонки дронов проводятся в России в рамках фиджитал-игр - тестовых мероприятий перед "Играми будущего", которые пройдут в Казани в 2024 году.