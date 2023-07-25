Матчами с участием "Локомотива" и "Зенита" стартует новый сезон Кубка России по футболу

"Локомотив" примет "Урал", "Зенит" на своем поле сыграет с "Ахматом"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Розыгрыш Фонбет - Кубка России по футболу сезона-2023/24 стартует во вторник тремя матчами группового этапа "пути Российской премьер-лиги". В этот день состоятся игры "Локомотив" - "Урал", "Пари Нижний Новгород" - "Динамо" и "Зенит" - "Ахмат".

Новый сезон откроют два матча, которые начнутся в 18:30 мск. Московский "Локомотив" на своем поле сыграет с екатеринбургским "Уралом", встреча пройдет на "РЖД-Арене", а "Пари Нижний Новгород" примет столичное "Динамо", игра состоится на стадионе "Нижний Новгород". "Локомотив" и "Урал" сыграют в группе B вместе с казанским "Рубином" и "Ростовом", "Пари НН" и "Динамо" попали в квартет D к столичному "Спартаку" и "Краснодару".

На прошлой неделе стартовал новый сезон Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), в первом туре "Урал" на своем поле победил ЦСКА (2:1), "Локомотив" дома сыграл вничью с "Рубином" (2:2). В последний раз "Локомотив" на своем поле побеждал "Урал" 16 мая 2021 года, тогда железнодорожники оказались сильнее в матче РПЛ (1:0). С тех пор екатеринбургская команда дважды обыграла железнодорожников, еще две встречи завершились вничью. В прошлом сезоне "Локомотив" завершил выступление в Кубке России на втором этапе 1/4 финала "плей-офф пути регионов", уступив тольяттинскому "Акрону" (1:1, 6:7 - по пенальти), "Урал" дошел до второго этапа финала "плей-офф пути регионов", где проиграл "Краснодару" (1:2).

Двукратный чемпион России в составе "Локомотива" Дмитрий Сенников выразил надежду на то, что москвичи в матче с "Уралом" более аккуратно сыграют в обороне. "Локомотив" играл [с "Рубином"] очень раскованно, вперед, периодически два защитника в два нападающих оставались при обороне, - сказал Сенников ТАСС. - Иногда какие-то контратаки были опасными, в первом тайме были выходы один на один. Но в целом видно, что "Локомотив" является такой целостной командой, было много хороших эпизодов - когда Сергей Пиняев на фланге разбирался, Максим Глушенков опасно тоже атаковал. Навесы на Артема Дзюбу ничего продуктивного, наверное, не принесли, но это тоже всегда опасно, ждем следующего матча с надеждой, что будет меньше ошибок и пропущенных голов".

"Пари НН" и "Динамо" проведут шестой официальный матч. В предыдущих встречах бело-голубые одержали три победы во всех соревнованиях, один раз выиграла нижегородская команда, еще одна встреча завершилась вничью. В прошлом сезоне "Пари НН" завершил выступление в Кубке России на втором этапе 1/4 финала "плей-офф пути регионов", уступив "Ростову" (0:1), "Динамо" дошло до первого этапа 1/2 финала "плей-офф пути регионов", проиграв "Акрону" (0:0, 1:4 - по пенальти). В первом туре РПЛ "Динамо", которое в межсезонье возглавил чешский тренер Марцел Личка, дома уступило "Краснодару" (1:3), "Пари НН" на своем поле проиграл петербургскому "Зениту" (0:2).

"Зенит" без Малкома

Также во вторник "Зенит" на своем поле примет грозненский "Ахмат", встреча пройдет на "Газпром-Арене" и начнется в 20:45 мск. Команды выступают в группе С, в которой также находятся самарские "Крылья Советов" и калининградская "Балтика". В первом туре РПЛ "Зенит" на выезде победил "Пари НН" (2:0), "Ахмат" на своем поле проиграл "Крыльям Советов" (1:2). В прошлом сезоне петербургская команда завершила участие в Кубке России на втором этапе 1/4 финала "плей-офф пути регионов", уступив "Динамо" (1:1, 4:5 - по пенальти). "Ахмат" на той же стадии проиграл "Краснодару" (0:3).

23 июля председатель правления "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС, что клуб договорился с клубом "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии о переходе бразильского нападающего Малкома, который имеет российское гражданство, за €60 млн. Футболист попал в заявку "Зенита" на матч с "Пари НН", но не вышел на поле, так как клуб, по словам главного тренера "Зенита" Сергея Семака, вел переговоры о его переходе.

Малкому 26 лет, он перешел в "Зенит" летом 2019 года. В составе команды игрок провел 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи. В прошлом розыгрыше чемпионата России Малком отличился 23 раза и стал лучшим бомбардиром первенства. Ранее футболист выступал за французский "Бордо" и испанскую "Барселону", став вместе с ней чемпионом Испании в сезоне-2018/19. 24 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Малкому российское гражданство.

Программа группового этапа "пути РПЛ" Кубка России продолжится в среду и четверг. 26 июля пройдут матчи "Оренбург" - ЦСКА, "Факел" - "Сочи", "Крылья Советов" - "Балтика" и "Ростов" - "Рубин". 27 июля "Краснодар" дома сыграет со "Спартаком".

О турнире

По регламенту Кубка России 16 клубов РПЛ на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу будут играть по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в "плей-офф пути регионов".

В "пути регионов" Кубка России в этом сезоне сыграют три медийные команды - "Амкал", "Родина Медиа" и 2DROTS. В прошлом розыгрыше Кубка России участие принимали 2DROTS и "Амкал", которые дошли до второго и третьего раундов "пути регионов" соответственно. Также в Кубке России сезона-2023/24 примут участие 11 любительских команд: воронежский "Атом", "Дальнереченск" из Приморского края, пермский "Ильпар", петербургский "Кировец-Восхождение", димитровградский "Оргэнергострой", "Пионер" из станицы Ленинградская Краснодарского края, "Псков", "Ставрополь-Агросоюз", барнаульский "Темп", ульяновский "Университет" и московский клуб ФШМ. В предыдущем розыгрыше турнира также выступали 11 любительских команд. Лучший результат показал "Ставрополь-Агросоюз", дошедший до четвертого раунда "пути регионов".

Соревновательная часть "пути регионов" Кубка России стартует 1 августа, в этот день "Амкал" дома сыграет со "Знаменем" из Ногинска. 2 августа состоятся матчи "Дальнереченск" - "Иркутск", "Строгино" - "Знамя Труда", "Темп" - "Динамо-Барнаул", "Родина Медиа" - "Динамо" (Вологда), "Тверь" - "Электрон", "Ильпар" - "Торпедо-Миасс", "Пионер" - "Дружба", "Динамо" (Киров) - "Композит", "Ставрополь-Агросоюз" - "Машук-КМВ", "Атом" - "Спартак" (Тамбов), "Коломна" - "Квант", "Носта" - "Уралец-ТС", ФШМ - "Пересвет", "Университет" - "Оргэнергострой", "Кировец-Восхождение" - "Динамо" (Санкт-Петербург), "Псков" - "Луки-Энергия" и 2DROTS - "Сахалин".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ", за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов". Команды из "плей-офф пути регионов" покинут турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является "Локомотив" (девять), по четыре раза трофей выигрывали "Спартак" и "Зенит", по одному - "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Торпедо", "Терек" (нынешнее название - "Ахмат"), "Тосно".