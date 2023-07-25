В РФС рассказали, какие вопросы обсудят на саммите Россия - Африка

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) на саммите Россия - Африка обсудит с африканскими делегациями вопросы двустороннего сотрудничества и обмена опытом в области развития профессионального и детско-юношеского футбола. Об этом ТАСС сообщили во вторник в службе коммуникаций РФС.

"РФС в рамках участия в саммите Россия - Африка планирует переговоры с рядом африканских делегаций. Предметом переговоров станет широкий спектр вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества и обмена опытом по обучению тренеров, реализации проектов развития профессионального и детско-юношеского футбола", - сказали в службе коммуникаций РФС.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Как и в предыдущий раз, они пройдут под девизом "За мир, безопасность и развитие". Первый раз мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи. Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.