Хоккеисты "Сибири" переехали на новую арену в Новосибирске

Первый матч КХЛ на "Сибирь-Арене" пройдет 7 сентября

НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Новосибирский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" переехал на новую ледовую арену в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба клуба во вторник.

Первый матч КХЛ на новой арене пройдет 7 сентября. Ранее министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов рассказал ТАСС, что процесс переезда "Сибири" на "Сибирь-Арену", который начался 19 июня, планируется завершить в первой половине августа.

"Наша команда попрощалась с ЛДС "Сибирь" и переехала на "Сибирь-Арену", где 7 сентября начнет новый сезон КХЛ", - говорится в сообщении.

В рамках подготовки к новому сезону "Сибирь" сыграет 6 августа в Минске с местным "Динамо", а также на турнире имени Н. Г. Пучкова в Санкт-Петербурге 21-27 августа.

Ранее новосибирский клуб проводил домашние матчи в Ледовом дворце спорта "Сибирь", вмещающем 6 055 человек. Новый дворец рассчитан на 10,5 тыс. зрителей. Шестиэтажный комплекс включает в себя основную и тренировочную арены с трибунами. Тестовый матч на новой арене планируется провести в августе.