25 июля, 05:34
КХЛ

Хоккеисты "Сибири" переехали на новую арену в Новосибирске

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
"Сибирь-Арена"
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Первый матч КХЛ на "Сибирь-Арене" пройдет 7 сентября

НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Новосибирский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" переехал на новую ледовую арену в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба клуба во вторник.

Первый матч КХЛ на новой арене пройдет 7 сентября. Ранее министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов рассказал ТАСС, что процесс переезда "Сибири" на "Сибирь-Арену", который начался 19 июня, планируется завершить в первой половине августа.

"Наша команда попрощалась с ЛДС "Сибирь" и переехала на "Сибирь-Арену", где 7 сентября начнет новый сезон КХЛ", - говорится в сообщении.

В рамках подготовки к новому сезону "Сибирь" сыграет 6 августа в Минске с местным "Динамо", а также на турнире имени Н. Г. Пучкова в Санкт-Петербурге 21-27 августа.

Ранее новосибирский клуб проводил домашние матчи в Ледовом дворце спорта "Сибирь", вмещающем 6 055 человек. Новый дворец рассчитан на 10,5 тыс. зрителей. Шестиэтажный комплекс включает в себя основную и тренировочную арены с трибунами. Тестовый матч на новой арене планируется провести в августе. 

Теги:
КХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация