Международная федерация плавания примет решение о допуске россиян позднее в 2023 году

Об этом было объявлено на конгрессе организации

ТАСС, 25 июля. Международная федерация плавания (World Aquatics) примет решение о предоставлении допуска российским и белорусским спортсменам на соревнования под своей эгидой позднее в 2023 году. Об этом во вторник заявил глава организации Хусейн Аль-Мусаллам из Кувейта на конгрессе World Aquatics.

"В апреле я попросил бюро World Aquatics создать рабочую группу по данному вопросу. Группа работает плодотворно, за что я ей очень благодарен. Они узнают мнения заинтересованных сторон, спортсменов по этому вопросу. Рабочая группа сделает выводы позднее в 2023 году", - сказал Аль-Мусаллам.

16 июля в организации сообщили ТАСС, что вопрос допуска будет решен во время чемпионата мира по водным видам спорта 2023 года в японской Фукуоке, который проходит с 14 по 30 июля. Российские и белорусские спортсмены в связи с событиями на Украине пропускают уже второй чемпионат мира по водным видам спорта, на котором разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, хайдайвинге и водном поло.

В начале июля Аль-Мусаллам в статусе генерального директора Олимпийского совета Азии (ОСА) сообщил, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Азиатских игр 2023 года в китайском Ханчжоу в нейтральном статусе.