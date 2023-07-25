Власти Франции поддержали выдвижение заявки на проведение зимних ОИ-2030 в Альпах

Министр спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр страны Амели Удеа-Кастера также сообщила о намерении увеличить премии для французских спортсменов за получение олимпийских наград

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Франция может подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года в своих альпийских регионах, такая инициатива пользуется поддержкой руководства страны. Об этом заявила министр спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр Франции Амели Удеа-Кастера агентству Agence France-Presse (AFP).

"Французское правительство поддерживает эту заявку, но при этом четко осознает, что ее инициаторами являются прежде всего два региона и спортивное движение", - сказала она. По ее словам, с соответствующим предложением на прошлой неделе выступили главы регионов Овернь - Рона-Альпы (Лоран Вокьез) и Прованс - Альпы - Лазурный берег (Рено Мюзелье) во время ужина в Елисейском дворце, на котором также присутствовал новый глава национального олимпийского комитета Франции Давид Лаппартьен.

"Они знают, что могут рассчитывать на нашу помощь в подготовке заявки, которая затем будет рассмотрена комиссией МОК по городам-организаторам в период до декабря 2023 года", - добавила министр.

Она также сообщила, что власти Франции намерены увеличить премии для французских спортсменов за получение олимпийских наград. Так, обладателям золотых медалей будет положено не €65 тыс., как раньше, а €80 тыс. За серебряные медали премия вырастет с €25 тыс. до €40 тыс., а за бронзовые - с €15 тыс. до €20 тыс. Также власти намерены вдвое увеличить премии и для членов команд, готовивших спортсменов.

Пока же Франция готовится принять у себя летние Олимпийские игры в 2024 году. Они пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже, а также в ряде городов по всей Франции.