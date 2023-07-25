Чемпион Европы 2014 года штангист Ловчев пропустит Игры стран СНГ из-за травмы колена

Соревнования пройдут с 5 по 9 августа в Белоруссии

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Чемпион Европы 2014 года по тяжелой атлетике в супертяжелой весовой категории Алексей Ловчев травмировал колено и не выступит на Играх стран СНГ в Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС во вторник старший тренер мужской сборной России Ибрагим Самадов.

В 2023 году 34-летний Ловчев занял первые места как на февральском Кубке России в Грозном, так и на июньском чемпионате страны в Новом Уренгое. По итогам чемпионата России он был включен в состав команды на Игры стран СНГ.

"Алексей неделю назад, находясь на сборе, получил травму колена, - сказал Самадов. - Я принял решение отпустить его со сбора, он должен пройти обследование, чтобы определить степень серьезности травмы. Надеюсь, что ничего серьезного не произошло и спортсмен сумеет быстро вернуться в строй".

Вместо Ловчева в супертяжелой весовой категории от России выступит участник Олимпиады в Токио Тимур Наниев.

Тяжелоатлетический турнир Игр стран СНГ пройдет с 5 по 9 августа в Гродно.