"О развлечениях Малком может забыть". Что ждет российского бразильца в Саудовской Аравии

Петербургский "Зенит" договорился с "Аль-Хилялем" о переходе нападающего за рекордную для российского футбола сумму - €60 млн

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Переход нападающего петербургского "Зенита" Малкома в команду "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии - главное событие на трансфером футбольном рынке России этим летом. В первую очередь благодаря цене, которую саудовский клуб выплатит за переход бразильского игрока с российским гражданством.

Самый результативный игрок Мир - Российской премьер-лиги обойдется самому титулованному клубу Азии в рекордную для отечественного футбола сумму - €60 млн. Зарплата бразильца, по сообщениям СМИ, составит €18 млн в год, что значительно превышает суммы, которые могли бы сейчас предложить игроку клубы ведущих европейских чемпионатов.

Саудовские клубы при подготовке к новому сезону не жалеют денег на звездных игроков: вслед за португальцем Криштиану Роналду, который уже полгода выступает за "Аль-Наср", на Ближний Восток отправились француз Карим Бензема, бразилец Роберто Фирмино, костариканец Оскар Дуарте, хорват Марцело Брозович и еще ряд футболистов. По информации английского журналиста Бена Джейкобса, правительство Саудовской Аравии выделило местным клубам из бюджета страны более €19 млрд на трансферы до 2030 года - около €2,5 млрд на сезон.

Стратегия "Аль-Хиляля" при этом уникальна: в отличие от конкурентов по чемпионату свою трансферную политику он ведет с прицелом на перспективу - в клуб приходят относительно молодые футболисты. Из четверки звездных новичков команды, на которых было потрачено около €200 млн, старше 30 лет только один - сенегалец Калиду Кулибали. Малкому - 26 лет, португальцу Рубену Невишу - 26, сербу Сергею Милинкович-Савичу - 28.

Однако трансферную политику "Аль-Хиляля" можно охарактеризовать и как самую агрессивную из всех саудовских клубов. 24 июля СМИ сообщили о его предложении французскому "Пари Сен-Жермен" за переход 24-летнего нападающего Килиана Мбаппе - €300 млн. Если сделка осуществится, то француз станет самым дорогим трансфером в истории футбола, а его зарплата будет составлять €700 млн за один год. Причем всего ради одного сезона, после которого тот сможет уйти в мадридский "Реал", который сейчас стал причиной конфликта игрока с парижским клубом.

Вероятнее всего, поведение "Аль-Хиляля" связано с потерей титула чемпиона страны, который клуб удерживал три предыдущих года. В прошлом сезоне победу одержал "Аль-Иттихад" - новый клуб Бензема, второе место - "Аль-Наср" Роналду. Проигрывать еще раз Аль-Хиляль" не намерен - статус самого титулованного клуба Азии обязывает.

"Такие деньги убивают футбол"

Малком станет вторым игроком с российским паспортом в чемпионате Саудовской Аравии. Первым был Андрей Канчельскис. В столичный клуб он приехал в 2003 году и выиграл с ним Кубок Саудовской Аравии. "Клуб всегда ставил высокие задачи, и такие трансферы могут быть ответом еще одному клубу из Эр-Риада - "Аль-Насру", одному из главных конкурентов, который не так давно подписал Роналду. Местные шейхи, принцы, они же соревнуются друг с другом, выясняют, кто из них круче, не понимая, что такие деньги убивают футбол", - сказал бывший игрок сборной России.

"Они сейчас хотят удивить весь мир своими трансферами, но это не хорошо. Однако мир поменялся - ценности стали другими, футбол стал бизнесом. Жалко, но ничего не поделаешь. Такие деньги за свою жизнь больше нигде не заработают, на что многие и ведутся", - отметил он.

Вместе с тем Канчельскис отметил, что обратной стороной медали в переезде в Саудовскую Аравию станет непривычный для европейцев и латиноамериканцев образ жизни. "Это специфическая страна, там все будет не так легко и просто, как они думают. Это очень религиозная страна, и не каждый может приспособиться к жизни там. О развлечениях Малком может забыть. Нет их там. Все развлечения останутся в Петербурге. Определенные послабления там происходят, но мне кажется, что не во всех регионах страны", - добавил собеседник агентства.

Канчельскис рассказал, что 20 лет назад, когда его карьера подходила к концу, он тоже согласился на переход в "Аль-Наср", чтобы "немного подзаработать", однако уровень его зарплаты был несопоставим с тем, что получают игроки, которые переходят в чемпионат Саудовской Аравии сейчас. "Удалось познакомиться со страной, с людьми. А самым ярким впечатлением от пребывания там стала публичная казнь: тогда на площади 28 филиппинцам отрезали головы за то, что они торговали наркотиками. Это было нечто. Такое там происходило чуть ли не каждый месяц", - сказал он.