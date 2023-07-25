Бывший игрок ЦСКА Ярошик заявил, что матч со "Спартаком" не был для него принципиальным

В первом туре чемпионата России по футболу "Оренбург" под руководством чешского тренера, ранее выступавшего за армейцев, проиграл красно-белым в гостях

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Матч первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского футбольного клуба "Спартак" не был принципиальный для главного тренера "Оренбурга" и бывшего игрока ЦСКА чеха Иржи Ярошика. Об этом Ярошик заявил ТАСС во вторник.

"Оренбург" на выезде уступил "Спартаку" со счетом 2:3 в матче первого тура чемпионата России.

"Конечно, оценивать [матч] тяжело, потому что тренер находится внизу, а кто-то может смотреть игру сверху или по телевизору, - сказал Ярошик. - Могу сказать, что игра получилось зрелищной, очень жаль такой матч проигрывать. Мы играли хорошо и достойно, вели в один мяч, но проиграли, очень жаль".

"Был ли матч со "Спартаком" особенно принципиальным с учетом моей карьеры в ЦСКА? Я думал, что так и будет. Но не могу сказать, что эта игра была принципиальной, потому что я хочу добиваться успеха во всех матчах, не только со "Спартаком". Конечно, может быть, игра против "Спартака" была дополнительным стимулом. Но матчи с ЦСКА тоже будут. Так что сказать, что игра против "Спартака" была самой принципиальной, не могу", - добавил Ярошик.

Ярошику 45 лет, 22 июня он сменил на посту главного тренера "Оренбурга" чеха Марцела Личку. Ранее он возглавлял чешские "Усти-над-Лабем" (2020), "Простеёв" (2021) и "Теплице" (2021-2023), а также словенский "Целе". В период игровой карьеры Ярошик выступал в России за московский ЦСКА (2003-2004), с которым стал чемпионом (2003) и обладателем суперкубка страны (2004), а также за самарские "Крылья Советов" (2008-2009). Также Ярошик был игроком чешских "Спарты" и "Слована", английского "Челси", шотландского "Селтика", испанских "Сарагосы" и "Алавеса". Вместе с "Челси" чех выиграл чемпионат Англии (2005), с "Селтиком" стал чемпионом Шотландии (2007).