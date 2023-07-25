Вяльбе считает, что иностранные лыжники делают шаг назад на этапах Кубка мира без россиян

Глава ФЛГР отметила, что в дружественных странах у российских лыжников нет конкуренции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июля. /ТАСС/. Россия будет развивать конкуренцию внутри страны среди своих спортсменов, а иностранные лыжники в отсутствие россиян на международных соревнованиях делают шаг назад. Такое мнение высказала во вторник журналистам президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в Ханты-Мансийске, где проходит чемпионат России по лыжероллерам.

"К сожалению, в дружественных странах у нас нет конкуренции - ни в Азии, ни в Африке, ни в СНГ. В отличие от биатлона, и в Белоруссии все очень плохо с лыжниками. Будем стараться у себя делать настоящую конкуренцию и среди своих показывать, насколько мы сильны. Самое главное - конкуренция внутри России", - сказала Вяльбе.

"У нас сейчас самая большая проблема связана с Натальей Непряевой. У нее нет конкурентов в стране. В прошлом году она могла выйти на максимум на соревнованиях. Будем смотреть, как спортсмены будут к этому относиться (отсутствию иностранных конкурентов - прим. ТАСС). Если ты можешь показать максимум, то тебе не обязательно нужны иностранные спортсмены. Но иностранные спортсмены без России на этапах Кубка мира и иных стартах делают шаг назад, особенно с учетом того, что Непряевой нет. Я надеюсь, что дуэль между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым продолжится в наступающем сезоне, будем наслаждаться", - добавила она.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Чемпионат России по лыжероллерам проходит в Ханты-Мансийске с 25 по 30 июля.