Карполь будет работать главным тренером "Уралочки-НТМК" в предстоящем сезоне

Специалист ранее вошел в Книгу рекордов России, проработав в "Уралочке" 49 лет и 8 месяцев

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Николай Карполь будет главным тренером женской волейбольной команды "Уралочка-НТМК" в предстоящем сезоне. Об этом ТАСС сообщила во вторник генеральный директор клуба Валентина Огиенко.

Ранее Карполь вошел в Книгу рекордов России, проработав в "Уралочке" 49 лет и 8 месяцев.

"Николай Васильевич планирует работать настолько активно, насколько это возможно, - сказала Огиенко. - Сейчас он работает достаточно активно. Провел сбор, также и следующий этап подготовки проведет самостоятельно. Он будет работать главным тренером в предстоящем сезоне".

Карполю 85 лет, он стал работать тренером в 1959 году. Всего за тренерскую карьеру он сумел дважды выиграть Олимпийские игры (1980, 1988), один раз - чемпионат мира (1990), семь раз - чемпионат Европы (1979, 1989, 1991, 1993, 1997, 1999, 2001). Специалист 11 раз приводил "Уралочку" к победе в чемпионате СССР, 14 раз - в чемпионате России. 8 раз спортсменки под его руководством побеждали в Кубке европейских чемпионов, 3 раза - в Кубке СССР. Также на его счету три серебряные медали Олимпийских игр и три бронзовые награды чемпионатов мира. Карполь воспитал более десяти олимпийских чемпионок. В 2009 году он был введен в Зал волейбольной славы в Холиоке. Тренер награжден орденами Дружбы народов (1980), Трудового Красного Знамени (1989), "За заслуги перед Отечеством" III степени (1998), Дружбы (2005), а также отмечен благодарностью президента РФ (2008).